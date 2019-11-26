رسالة تهنئة من إسرائيل لـ«عمرو واكد»

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عمرو واكد والفنانة الإسرائيلية
عمرو واكد والفنانة الإسرائيلية

محمد فضل- متابعات

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إسرائيل

عمرو واكد

رسالة تهنئة

تعاون فني

بعد مشاركته في فيلم جديد بجانب الفنانة الإسرائيلية جال جادوت، وجهت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، رسالة تهنئة للفنان المصري عمرو واكد.

وكتبت الصفحة عبر حسابيها على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» : "بعيدا عن السياسة.. تعاون فني بين مصري وإسرائيلية.. يسعدنا أن نرى الممثل المصري عمرو واكد يشارك إلى جانب بطلة فيلم المرأة الخارقة الإسرائيلية جال جادوت في فيلم جديد"، مضيفة: "نتمنى لهما النجاح والتألق في أعمال سينمائية جديدة وإلى المزيد من التعاون البناء في عالم متكامل المجتمعات".

وتسبب إعلان الفنان المصري عن مشاركته في الفيلم مع الفنانة الإسرائيلية جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبره العديد من النشطاء تطبيعا مع إسرائيل، وهو ما يرفضه المجتمع المصري، كما تداول نشطاء فيديو يظهر تناقض عمرو واكد في مواقفه، إذ ظهر في فيديو سابق يرفض مشاركة أي فنان إسرائيلي عمل فني وهو ما تناقض مع فيلمه الجديد.


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