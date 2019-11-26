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الإمارات تفوز على اليمن بثلاثية نظيفة بـ"خليجي 24"

الرياضة

منتخب الإمارات
منتخب الإمارات

المصريون ووكالات

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قاد علي مبخوت مهاجم المنتخب الإماراتي، الثلاثاء، منتخب بلاده لتحقيق الانتصار الأول في بطولة كأس الخليج لكرة القدم المقامة بقطر (خليجي 24).
وفاز المنتخب الإماراتي على نظيره اليمني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة.
وكان المنتخب العراقي قد فاز في وقت سابق اليوم على قطر بهدفين لهدف ضمن المجموعة ذاتها.
بذلك، يتصدر المنتخب الإماراتي الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن العراق، وجاءت قطر ثالثة بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن اليمن المتذيل.
تسيد الحذر الدفاعي في أداء المنتخب اليمني خلال الدقائق الأولى من شوط المباراة الأول، إلى أن جاءت الدقيقة 21 ليبادر المنتخب الإماراتي بالتسجيل عبر مبخوت.
وأضاف مبخوت الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 38 ليخرج المنتخب الإماراتي متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدفين دون رد.
وفي الوقت الذي حاول فيه المنتخب اليمني تقليص النتيجة، نجح مبخوت في تسجيل الهدف الثالث له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 54.
وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، ليخرج المنتخب الإماراتي فائزًا باللقاء. -

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