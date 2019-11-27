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مانشستر سيتي يحجز مقعدًا في ثمن نهائي أبطال أوروبا

الرياضة

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

المصريون ووكالات

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تأهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الثلاثاء، إلى الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتعادل مانشستر سيتي مع ضيفه شاختار الأوكراني بهدف لكل منهما في الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة من البطولة القارية.
بادر مانشستر سيتي بالتسجيل في الدقيقة 56 عبر الألماني إلكاي جوندوجان، وأدرك شاختار التعادل في الدقيقة 69 عن طريق الإسرائيلي مانور سولومون.
وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز أتلانتا الإيطالي على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي بثنائية نظيفة سجلهما لويس مورييل و اليخاندرو غوميز في الدقيقتين 27 و47.
بذلك، يتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 11 نقطة بفارق خمس نقاط عن شاختار، يليه دينامو زغرب برصيد 5 نقاط بفارق نقطة عن أتلانتا.
وجاء تأهل السيتي لثمن النهائي قبل جولة من نهاية مرحلة المجموعات، بعدما اتسع فارق النقاط بينه وبين دينامو زغرب إلى ست نقاط، مما يعني استحالة لحاق الأخير بالأول. -

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