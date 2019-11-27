» مصرع وإصابة 5 أشخاص باختناق في حريق "جيم" بالمهندسين

27 نوفمبر 2019 - 12:30 ص

أكد مصدر أمني، أن الأدخنة الكثيفة الناتجة عن حريق داخل صالة ألعاب رياضية "جولدز جيم" في شارع دمشق بالمهندسين، تسببت في وفاة شخص وإصابة 4 آخرين نتيجة للاختناق، ونقلتهم سيارات الإسعاف للمستشفى، فيما تم إسعاف أشخاص آخرين بمحيط الحريق، فيما يستكمل رجال الحماية المدنية عملية إخماد الحريق.

