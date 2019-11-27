» "مدبولي": واثقون للغاية من أننا نسير على الطريق الصحيح

27 نوفمبر 2019 - 12:50 ص

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال لقاءٍ مع قناة "سي إن إن" الأمريكية أُذيع أمس الثلاثاء، إننا واثقون للغاية من أننا نسير على الطريق الصحيح وهذا ما تؤكده جميع المؤشرات.



وأضاف رئيس الوزراء أن أهم شيء يجعلنا واثقين هو أننا عبرنا جميع القرارات الصعبة بالفعل، مشيرًا إلى أن مصر تركز خلال السنتين القادمتين على جعل المواطنين المصريين يشعرون بالنتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي.

وحول التطورات الإقليمية والتوترات في المنطقة، قال مدبولي "إننا نعيش في منطقة مضطربة للغاية بحيث تشهد احتجاجات وتوترات بسبب عدم رضاء (بعض شعوب المنطقة) عن أداء دولهم وعدم توفير حكومات هذه الدول للاحتياجات الأساسية لمواطنيهم"، موضحاً أن الوضع هنا في مصر أفضل بكثير من هذه الدول لأننا نجحنا بالفعل في التغلب على هذه العوائق وأنه أصبح من الواضح للغاية تحسن جودة المعيشة في مصر بشكل أفضل بكثير وهو ما انعكس جلياً على المواطنين.