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رد ناري من طارق حامد على اتهام مرتضى له بالتخاذل

الرياضة

طارق حامد
طارق حامد

أحمد عادل شعبان

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الزمالك

مرتضى منصور

طارق حامد

رد طارق حامد - نجم وسط الزمالك - على اتهامات وجهها له رئيس الزمالك مرتضى منصور ولعدد آخر من اللاعبين بالتخاذل في مباراة إنبي ما أدى لخسارة الفريق .

ونشر "حامد" صورة لنفسه عبر ستوري "إنستجرام" من إحدى مباريات الزمالك وقد ظهر فيها مصابا إصابة بالغة لدرجة جعلت الشورت الخاص به مليء بالدماء ، فيما يعتبر ردا عمليا على اتهامه بالتخاذل.

و تحدث رئيس الزمالك أمس عن بعض اللاعبين الذين وصفهم بـ"المتخاذلين" عقب خسارة الزمالك بهدفين مقابل هدف أمام إنبي.

وغاب طارق حامد وعبدالله جمعة و يوسف أوباما بسبب إصابتهم بحسب تصريحات لأمير مرتضى منصور المشرف العام على النادي.

وكشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - أن طارق حامد ليس مصابا وأن السبب في عدم لعبه هو خلاف حول تعديل عقده.

وقال "زكي" في برنامجه : طارق حامد ليس مصابا ، الزمالك عرض عليه التجديد بـ14 مليون جنيه ، لكن طارق حامد طلب 20 مليون جنيه ولكنه ليس مصابا.


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