الأهلي يصدم مؤمن زكريا: مش هنعرف نتحمل تكاليف علاجك

27 نوفمبر 2019 - 05:56 ص

زعم الإعلامي هاني حتحوت - مقدم برنامج "الماتش" - أن النادي الأهلي قرر التراجع عن وعوده للاعبه مؤمن زكريا.



وقال "حتحوت" في برنامجه إن الأهلي أرسل اليوم جواب استغناء إلى نجمه مؤمن زكريا ، مؤكدًا أن هذه قد تكون خطوة قانونية بما أن الأهلي لم يقيده في قائمته.



وأضاف لكن الأهلي أبلغ مؤمن بعدم إمكانية تحمل تكاليف علاجه ، وعدم إمكانية دفع مستحقاته المالية.



وأشار إلى أن ذهاب مؤمن زكريا ولقائه بالمستشار تركي آل الشيخ لم يتم بالتنسيق مع الأهلي ولم يكن يعلم المسئولون في الأهلي بأمر هذه الزيارة.



