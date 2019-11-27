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نجل نهال عنبر: والدتي كانت رافضة صداقتي مع هذا الفنان

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حسام الحسيني
حسام الحسيني

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نهال عنبر

كشف المخرج حسام الحسيني أن علاقته بوالدته الفنانة نهال عنبر كان يشوبها بعض المواقف الكوميدية في صغره.

وأضاف في لقاء مع برنامج "كلام ستات" : "والدتي كانت بتديني جزء من الحرية ثم تأتي فجأة إلى المكان اللي أنا قاعد فيه عشان تشوف أنا بعمل ايه؟".

وأضاف: يعني أبقى سهران مع صحابي كدا في مكان وفجأة ألاقيها معانا وياما حصلت المواقف دي مع أصدقاء كتير بقوا فنانين كبار زي دنيا سمير غانم وأمير شاهين ، وبالذات أحمد الفيشاوي دايما كانت ماما تيجي وأنا معاه .. أحمد الفيشاوي دا شاف معايا أيام مش هتتنسي بسبب مواقف ماما".

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