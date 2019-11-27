» فنان شهير: كنت بحب ميرفت أمين من طرف واحد

27 نوفمبر 2019 - 07:18 ص

كشف الفنان خالد زكي عن قصة طريفة حدثت له مع الفنانة ميرفت أمين في فترة مراهقته وشبابه.



وقال "زكي" في لقاء مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" : في فترة من حياتي كنت أحب الفنانة ميرفت أمين جدًا ، حيث ظهرت في فيلم (أبي فوق الشجرة) ودخلت هذا الفيلم 12 مرة وكنت أهرب من المدرسة لكي أشاهده.



وأضاف: تعلقت بالفنانة ميرفت أمين تعلقا شديدًا ، لكن بعدما كبرت أدركت أنه حب من طرف واحد وبدأت أستوعب الأمر وأفهمه بدقة أكثر.



وتابع: الإنسان يفهم الأمور ويستوعب بعض الأشياء بعدما يكبر وينضج ويقابل الحب الحقيقي وهذا ما حدث لي حين قابلت زوجتي.

