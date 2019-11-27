» فنان شهير: كنت بحب ميرفت أمين من طرف واحد

أحمد عادل شعبان
كشف الفنان خالد زكي عن قصة طريفة حدثت له مع الفنانة ميرفت أمين في فترة مراهقته وشبابه.
وقال "زكي" في لقاء مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" : في فترة من حياتي كنت أحب الفنانة ميرفت أمين جدًا ، حيث ظهرت في فيلم (أبي فوق الشجرة) ودخلت هذا الفيلم 12 مرة وكنت أهرب من المدرسة لكي أشاهده.
وأضاف: تعلقت بالفنانة ميرفت أمين تعلقا شديدًا ، لكن بعدما كبرت أدركت أنه حب من طرف واحد وبدأت أستوعب الأمر وأفهمه بدقة أكثر.
وتابع: الإنسان يفهم الأمور ويستوعب بعض الأشياء بعدما يكبر وينضج ويقابل الحب الحقيقي وهذا ما حدث لي حين قابلت زوجتي.
ظهر11:47 ص
فجر
05:09
شروق
06:37
ظهر
11:47
عصر
14:38
مغرب
16:57
عشاء
18:27