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فنان شهير: كنت بحب ميرفت أمين من طرف واحد

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خالد زكي
خالد زكي

أحمد عادل شعبان

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ميرفت أمين

كشف الفنان خالد زكي عن قصة طريفة حدثت له مع الفنانة ميرفت أمين في فترة مراهقته وشبابه.

وقال "زكي" في لقاء مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" : في فترة من حياتي كنت أحب الفنانة ميرفت أمين جدًا ، حيث ظهرت في فيلم (أبي فوق الشجرة) ودخلت هذا الفيلم 12 مرة وكنت أهرب من المدرسة لكي أشاهده.

وأضاف: تعلقت بالفنانة ميرفت أمين تعلقا شديدًا ، لكن بعدما كبرت أدركت أنه حب من طرف واحد وبدأت أستوعب الأمر وأفهمه بدقة أكثر.

وتابع: الإنسان يفهم الأمور ويستوعب بعض الأشياء بعدما يكبر وينضج ويقابل الحب الحقيقي وهذا ما حدث لي حين قابلت زوجتي.

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