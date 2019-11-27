رد ناري من محلل بقناة الأهلي على خيانة النادي لمؤمن زكريا

27 نوفمبر 2019 - 07:25 ص

رد الدكتور أحمد ثابت - محلل الأداء بقناة الأهلي - على الأخبار التي نشرها الإعلامي هاني حتحوت حول استغناء النادي عن مؤمن زكريا وعدم التكفل بعلاجه وعدم دفع مستحقاته.



وقال في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : الهدف من نشر كلام عن فسخ النادي الأهلي لعقد مؤمن زكريا في التوقيت ده حاجه من الاتنين : يأما شايف الأهلي ماشي كويس بسم الله ما شاء الله اقوم اضرب خبر أحاول أهد ال إستقرار الموجود في الفريق قبل ماتش مهم جداً أمام النجم الساحلي ؛ يأما عايز أعمل ضجه إعلامية عشان ده للأسف في إعلامنا هو اللي بيعمل مشاهدات للبرنامج لأن الخبر أصلا ده غير إنه هو غير صحيح تماماً إلا إنه هو ماينفعش يدخل العقل".