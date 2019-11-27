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لينا الفيشاوي تهاجم جدتها سمية الألفي: كلامك محصلش

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أحمد الفيشاوي_ أرشيفية
أحمد الفيشاوي_ أرشيفية

أحمد عادل شعبان

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سمية الالفي

فاروق الفيشاوي

لينا الفيشاوي

ردت "لينا" حفيدة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي على تصريحات جدتها الفنانة سمية الألفي ، مؤكدة أن ما قالته في لقائها مع برنامج "واحد من الناس" غير حقيقي.

وقالت "لينا" في تصريحات صحفية: لم أرَ جدتي أو أتحدث معها أصلا منذ سفري إلى لندن وبالتالي لا أعرف ما تتحدث عنه هي بخصوص الفترة التي تلت سفري .

وأضافت: هي غاضبة من طريقة تعاملي مع والدي ، وقالت هذا في البرنامج ، مع أن والدي لم يفكر في التواصل معي لو لمرة واحدة منذ سفري ، حتى حين قام بدفع ربع مليون جنيه نفقة دراسة لي لم يحاول أن يتكلم معي.

واستدركت: حتى لو عدت إلى مصر وتصالحت مع والدي فإنني لن أعيش مع ندى الكامل زوجة أبي لأنني أحب أمي بشدة.

وكانت سمية الألفي قالت إنها مستاءة من طريقة تعامل لينا مع والدها أحمد الفيشاوي ، لكنها سوف تسامحها حين تراها.

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