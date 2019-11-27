الأهلي يضم بغداد بونجاح إلى صفوفه

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الاهلى

بغداد بو نجاح

كشفت صحيفة جزائرية مفاجأة من العيار الثقيل حول صفقة الأهلي المقبلة .

وقالت الصحيفة إن الأهلي يبذل مساعي قوية جدًا لضم بغداد بو نجاح - نجم السد القطري - إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة النهار الجزائرية أن الأهلي سوف يدخل بثقله لضم صاحب الـ28 سنة إلى صفوفه والذي يعتبر المهاجم الأفضل داخل القارة.

وفيما يتعلق بطريقة تمويل الصفقة ، قالت الصحيفة أنها ستتم بالتعاون مع رجل أعمال خليجي ، بحيث يدفع 50% من قيمة الصفقة بينما يتحمل الأهلي الباقي .

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