نجم الزمالك يعتزل ويتولى منصبًا إداريًا بـ «بيراميدز»

27 نوفمبر 2019 - 09:28 ص

أعلن هاني سعيد لاعب نادي الزمالك السابق والمقاصة الحالي، اعتزاله كرة القدم مساء أمس وتوليه منصب المدير الرياضي بنادي بيراميدز.

اللاعب قال في بيان له: قررت الاعتزال مبكرًا، بعد أن كنت أنتوى على تلك الخطوة بنهاية الموسم الحالي، إلا أنني تلقيت عرضًا محترمًا ومنصبًا جديدًا في بيراميدز، واتفقت مع مسئولي المقاصة على إعلان القرار بعد مباراة حرس الحدود.

وأضاف: أتوجه بالشكر لمجلس إدارة المقاصة على تفهمهم موقفي، ودعمي طوال مشواري الطويل مع المقاصة، الذي اعتبره بيتي الأول رغم أنني لعبت للأهلي والزمالك وأندية أخرى، ولن أتردد في العمل في المقاصة في أي وقت.

وأوضح هاني أن منصب المدير الرياضي في بيراميدز يعد إضافة قوية وتجربة جديدة تسعده، وأنه يسعى لتحقيق النجاح في المهمة الجديدة لتكون بداية قوية في عمله الإداري.

ويعد هاني سعيد أحد نجوم الجيل الذهبي للكرة المصرية الذي ساهم في حصد بطولة أمم أفريقيا 2006، 2008، كما خاض مع الفراعنة كأس العالم للقارات عام 2009.