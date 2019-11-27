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فنان شهير: حبيت ميرفت أمين من طرف واحد

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كشف الفنان خالد زكي، عن قصة إعجابه الشديد بالفنانة ميرفت أمين، في فترة شبابه، موضحًا أنه شاهد فيلم "أبي فوق الشجرة" 12 مرة بسبب حبه لها، واصفًا الأمر بـ"حب من طرف واحد" .

وتابع "خالد" خلال لقائه في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على  فضائية "سي بي سي"، أنه كان مثل شباب جيله الذين عشقوا ميرفت أمين، واعتبروها فتاة أحلامهم، لاسيما عند ظهورها مع الفنان عبد الحليم حافظ، في الفيلم الشهير"أبي فوق الشجرة".

وأضاف: أنه كان يترك المدرسة ويذهب ليشاهد الفيلم، لدرجة أنه شاهده أكثر من 12 مرة، ولكن مع مرور الوقت نضج واستوعب أنه حب من طرف واحد.

واختتم الفنان خالد زكي حديثه بأنه مع الوقت ينضج الإنسان ويقابل حبه الحقيقي، مؤكدًا أن زوجته هو حبه الحقيقي والأبدى.


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