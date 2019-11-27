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قصة رفض شيرين سيف النصر الزواج من أحمد زكى

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شيرين سيف النصر وأحمد زكي
شيرين سيف النصر وأحمد زكي

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يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر، الـ52، حيث هي من مواليد 27 نوفمبر عام 1967، فهي عرفت بملامحها الأوروبية وجمالها الباهر، حيث تعتبر واحدة من جميلات جيل التسعينيات وما بعده.

وتزوجت الفنانة شيرين سيف النصر، 3 مرات حتى الآن، فهي تزوجت للمرة الأولي عام 1996، حين قررت الاعتزال والزواج من رجل أعمال سعودي، وبعد 5 سنوات حدث الطلاق، وعادت إلى الفن.

وبعد بفترة قليلة، أحدثت الفنانة شيرين سيف النصر ضجة بزواجها من المطرب الشهير مدحت صالح، عام 2002، إلا أن الزواج لم يستمر سوى عدة أشهر.

وفي أغسطس 2010،أعلنت شيرين سيف النصر، الزواج من جراح التجميل، رائف الفقي، بعد قصة حب طويلة، ولكن الأمر انتهي بالطلاق أيضًا.

وكان قد كشفت "شيرين" في أحد اللقاءات التليفزيونية، حقيقة طلب الفنان أحمد زكي، الزواج منها، بعد  فيلم "سواق الهانم"، حيث تردد الشائعات حول وجود إعجاب متبادل بين الثنائي، مؤكدة أن أحمد زكي بالفعل طلب يدي للزواج، ولكن أسرتي رفضته ولم توافق على زواجي منه.

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