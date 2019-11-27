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السعودية: تطبيق ضريبة 50% على هذه المشروبات

عرب وعالم

السعودية
السعودية

وكالات - الدويني فولي

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أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية، أعلنت تطبيق ضريبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي للسلع الانتقائية على المشروبات المحلّاة، وذلك بدءًا من الأحد المقبل 1 ديسمبر 2019

وحسب العربية، جاء التطبيق وفقًا لقرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي شملت سابقا المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، والتي ستكون الضريبة عليها بالنسبة نفسها.

وأشارت الهيئة في بيان لها أن "المشروبات المحلاة هي أي منتج مضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزا للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو عبارة عن جل، أو مستخلصات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب".

وكشفت الهيئة في بيانها أن ضريبة السلع الانتقائية لن تطبق على المشروبات المحلاة التي تحتوي على الحليب ومشتقاته بنسبة 75% فأكثر، بالإضافة إلى المشروبات التي تحتوي على سكر غير مضاف بطبيعتها مثل عصائر الفاكهة الطبيعية والمشروبات ذات الأغراض الطبية الخاصة".

وأفادت بأن التقارير الصحية أشارت إلى النتائج السلبية لاستهلاك الفرد للمشروب المحلى، مؤكدة أنها ستعرض المستهلك لعدد من الأمراض كالسكري والسمنة المفرطة، كما يمكن للمستهلك استبدال المشروبات المحلاة بالفواكه والعصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات المفيدة للجسم.

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