آمنة نصير: من حقك تتساوى مع شقيقك فى الميراث

27 نوفمبر 2019 - 10:17 ص

أكدت الدكتور آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن القاعدة الشرعية في توزيع الميراث المعمول بها حاليًا، وهي "الرجل يرث ضعف المرأة" لا تطبق إلا في حالة واحدة، حينما يتولى الرجل الإنفاق على شقيقته، ويقوم بتجهيزها عند زواجها.

وأضافت أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، أنه حاليا أي فتاة يمكنها أن تتقدم للمحكمة ضد شقيقها الذي حصل على ضعف ميراثها، لتطالبه بالتساوي، والقاضي ينصفها، معقبة: "دا اجتهادي الشخصي، مع احترامي للنص القرآني، ولكن لغياب الحكمة التي من أجلها يرث الرجل ضعف الأنثى، على البنت أن تتقدم بشكوى للقضاء، والقاضي ينصفها".

ورفضت التعليق على حصول "مسيحية" على حكم قضائي بأحقيتها في ميراث والدها بالتساوي مع شقيقها، مؤكدة أنه ليس لها الحق في المعارضة أو قبول الحكم، لأن الأمر يتعلق بالنصوص الدينية الخاصة بالمسيحيين.