» برلماني: إنجازات الرئيس السيسى تمثل طفرة غير مسبوقة

27 نوفمبر 2019 - 10:24 ص

قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي أنفاق جنوب بورسعيد ومحور 30 يونيو، وتفقد مستشفى النصر التخصصي لأورام الأطفال التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع المزارع السمكية بشرق بورسعيد ومشروع تطهير بحيرة المنزلة، هو استكمال للمشروعات القومية العملاقة التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنشيط الاقتصاد المصري في مختلف المجالات، وخاصة تسهيل حركة التجارة وتبادل البضائع.

وأضاف "هيكل"، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الأنفاق غرضها تسهيل حركة التجارة، وتداول البضائع بين شرق وغرب مدن القناة والتي ستسهم في تسهيل حركة التجارة وتداول البضائع بين شرق وغرب مدن القناة، مشيرًا إلي أن مشروعات البنية التحتية التي توليها الدولة اهتمام كبير، في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، لاسيما وأنها بمثابة عنصر جذب للاستثمارات المختلفة، سواء فيما يتعلق بالطرق أو شبكة الاتصالات أو طاقة كهربائية، والتي من شأنها تشجيع أي مستثمر علي ضح استثمارات قويه في السوق المصري.

وأكد نائب "مستقبل وطن"، أن تلك الإنجازات ومثلها في باقي القطاعات، تمثل طفرة غير مسبوقة، تعكس مدى إصرار وعزيمة الرئيس السيسي، على العبور بالبلاد نحو التنمية، في ظل ما تواجهه من تحديات في مواجهتها للإرهاب.