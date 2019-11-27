بيان شديد اللهجة من "الدفاع اليمنية" ضد دولة خليجية

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رفضت وزارة الدفاع اليمنية، تصريحات وصفتها بـ"المسيئة" أدلى بها عميد متقاعد في الجيش السعودي حسن الشهري، ضد الجيش اليمني.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية، في بيان لها،؛ بحسب وكالة "سبوتنك"، إن "تلك التصريحات تمس القيادة الشرعية والجيش الوطني والسيادة اليمنية، وتتناقض مع أهداف عاصفة الحزم والقرارات الأممية، ومع تعهدات والتزامات الأشقاء في المملكة العربية السعودية".

وأضاف البيان: "أن الجيش الوطني المنضوي تحت السلطة الشرعية المعترف بها دوليا، بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، يخوض معركة استعادة الدولة ومواجهة المشروع الإيراني وأدواته الحوثية، ويقدم التضحيات الثمينة في سبيل معركة الدفاع والمصير العربي المشترك".

وأكد أن عملية بناء القوات المسلحة اليمنية "هي حق وطني وجزء سيادي للدولة اليمنية ينبغي احترامه، ولا يجوز التدخل فيه أو الإساءة له".

يذكر العميد المتقاعد حسن الشهري، قال أثناء حلقة نقاش في الرياض أقامتها "الجمعية السعودية للعلوم السياسية"، الأحد الماضي، إن "اتفاق الرياض يقضي بحل الشرعية كاملة في الداخل والخارج، وحل الجيش الوطني كاملا، من شخص وزير الدفاع محمد المقدشي حتى أصغر جندي تم تخرجه في أي معسكر.

وأضاف الشهري، وهو يسرد سلسلة من النقاط حول ما قال إنها رؤية السعودية في اليمن، ووصفها اليمنيون بـ"الكارثية"، "أن بنود اتفاق الرياض هو الحد من نفوذ حزب الإصلاح في الجيش الوطني والحكومة القادمة، يقابله احتواء لحزب المؤتمر ومحاولة استعادته للمرحلة القادمة".


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