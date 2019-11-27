» خالد الصاوي يحذر من منتحل شخصيته على مواقع التواصل

نشر الفنان خالد الصاوي، منشورا له عبر حسابه على "إنستجرام"، يؤكد فيه أنه لا يمتلك سوى حساب رسمي واحد، موضحًا أن ليس لديه علم عن أي حسابات تنشر باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب "الصاوي" في منشوره عبر "إنستجرام" قائًلا: "أنا زيكم مش مسئول إلا عن حساباتي، وبغض النظر عن كوني لا أتفهم سهولة انزلاق بعضنا في شباك المنتحلين والمتقمصين، لكن ببساطة: حسابي الوحيد على إنستجرام: khaledelsawyofegypt ".

ولاقي المنشور تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاءت التعليقات كالآتي:" كيف ياغالي فنان والله إني أحبك فديتك بنت فلوجه إني أحيك"،" حببنا والله".