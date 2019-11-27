السيسي: "ادفعوا الجزء اللي عليكم"

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عبد المحسن سلامة

التامين الصحى

نشر الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين السابق، فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الشخصية "فيس بوك"، يتحدث خلاله إلى مجموعة من الإعلاميين والصحفيين حول منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال السيسي، في الفيديو المنشور، إن البرنامج طموح جدًا، مؤكدًا أن متوسط الخدمة سيرتفع من 180 جنيهًا إلى 2100 جنيه، مطالبًا المواطنين بفهم معايير المنظومة لإنجاحها، مشيرًا إلى أن التجربة في بدايتها تحتاج إلى جهد لإقناع المواطنين.

 وأضاف "السيسي": "يجب أن نتشارك في إقناع الناس بالمنظومة حتى تنجح، والدولة تضمن أن تدفع الالتزام الذي تعهدت به، ولكن باقي يجب على المواطن أن يلتزم به"، مشيرًا إلى أن المنظومة تكافلية مبنية على الاشتراكات، حتى تنجح.

ووجه الرئيس السيسي حديثه للمواطنين قائلاً: "ادفعوا الجزء اللي عليكم علشان منظومة التأمين الصحي تنجح".

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