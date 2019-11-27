» النجم الساحلي يكرم "رمضان" قبل مران الأهلى

27 نوفمبر 2019 - 10:49 ص

ينظم نادى النجم الساحلى التونسى، احتفالية بلاعب المنتخب مصر الأولمبي رمضان صبحي والمتواجد مع بعثة فريقه برادس، بعدما توج المنتخب المصرى مؤخرًا بلقب بطل أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

يأتى ذلك فى إطار العلاقات القوية التي تربط النادي الأهلي بالنادي التونسي الشقيق وجميع الأندية العربية بشكل عام.

من جانبه رحب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، بطلب نادي النجم الساحلي، ووافق على حضور مسئوليه لتكريم رمضان صبحي، ومنحه درع النادي التونسي قبل انطلاق مران الفريق.