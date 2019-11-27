قرارات مهمة بلقاء "الخشت" والطفل المعجزة

27 نوفمبر 2019 - 11:10 ص

روي الطفل عمرو عزت المعروف إعلاميًا بـ"طفل المعجزة" عن كواليس اللقاء الذي جمعه برئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، علي خلفية أزمة منعه من حضور المحاضرات بالجامعة.

وقال خلال لقاء لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مع الإعلامي شريف عامر، إنه تم تشكيل لجنة من أربعة أفراد وإجراء امتحان من سبعة أسئلة لقياس قدراته، حل منها ست أسئلة ونصف، مؤكدًا أن رئيس الجامعة أخبره بأنه متفوق ومؤهل لإكمال منهج السنة الدراسية الثالثة الخاص بمادة الرياضيات بكلية العلوم.

وكشف عن تبني الجامعة له بشكل كامل علميًا وحل مشاكل التصريحات الأمنية الخاصة بدخوله الجامعة، وأنه سيحضر المحاضرات بالجامعة من السبت المقبل.

وذكر أنه بدأ في التوافد على الجامعة منذ عامين ونصف، ولاحظ حاجة الجامعة لتحسين المناهج من أجل تدريس الرياضيات بشكل سليم، قائلاً: "محتاجين إن الطلبة يحبوا المادة ويفهموها عشان الناس في سنة أولى بيطلعوا من ثانوي مش فاهمين حاجة وكل تفكيرهم إنهم يحفظوا عشان يجيبوا درجات".

وبدأت أزمة الطفل المعجزة عندما تم منعه من حضور المحاضرات بكلية العلوم بجامعة القاهرة، بعد توافده عليها لمدة عام ونصف، كما صرح الدكتور هاني الحسيني، أستاذ الرياضيات بكلية العلوم جامعة القاهرة، المشرف على مساعدة الطالب.

وقرر الدكتور محمد عثمان الخشت، أمس الثلاثاء، تبني الطالب علميًا في الرياضيات بعد قياس قدراته بشكل علمي دقيق، ووضع برنامج خاص للارتقاء بقدراته، ورعايته رعاية كاملة والتكفل بكل النفقات والمصاريف حتى يكمل الطفل تعليمه بها.