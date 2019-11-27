» علماء يكتشفون السر وراء أكبر كائن حى على وجه الأرض

27 نوفمبر 2019 - 11:33 ص

توصل العلماء إلى الحقيقة رواء كون الحوت الأزرق هو أكبر الكائنات الحية على وجه الأرض، ولماذا لا ينافسه حيوان آخر في هذا، بعد أن تمكنوا من تسجيل نبضاته.

وكانت النتيجة التي توصل إليها العلماء وهي التي تفسر لماذا لم يظهر كائن آخر أكبر، أن متطلبات الطاقة الهائلة لهذا الجسم لا يتمكن قلب عادي أن يتعامل معها، حيث إن معدل نبضات الحوت الأزرق تصل إلى 34 نبضة في الدقيقة عندما يقفز فوق المياه، وفي اللحظات التالية التي يغوص فيها مجددًا إلى المحيط.

وفي اللحظات التي يتأهب فيها الكائن الضخم إلى فتح فمه لاصطياد الطعام فإن نبضات قلبه تنخفض جدًا ما يساعده على تلك الحركة، حسبما أعلن جيرمي جولدبوجن الأستاذ بجامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا، ونشرتها "سكاي نيوز عربية".