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وكيل مجلس النواب

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وكيل النواب: مشروعات الرئيس فى بورسعيد لا تقل عن السد العالي

الحياة السياسية

وكيل مجلس النواب
وكيل مجلس النواب

متابعات - سارة أشرف

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أشاد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بالمشروعات العمالقة التي افتتحها الرئيس السيسي في جنوب بورسعيد والتي تضم مجمعًا صناعيًا يضم 118 مصنعًا، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وأنفاق 3 يوليو لربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء، مؤكدًا أن ما حدث اليوم هو نقلة تاريخية وحضارية لبورسعيد لم تحدث من قبل.

وأوضح وهدان، في بيان له، أن المنظومة الصحية الشاملة هو عمل إنساني في المقام الأول من الرئيس السيسي للمصريين، وهو مشروع قومي لا يقل عن السد العالي ونصر أكتوبر يخدم ويحافظ على صحة وكرامة المصريين، مؤكدًا أنه خلال الخمس سنوات الماضية شهدت تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي ونهضة اقتصادية شاملة في كل الجوانب، وكذلك المشروعات الاقتصادية تؤتي ثمارها والبنية التحتية للدولة المصرية تضاهي دول العالم الكبرى.

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي مختلف تمامًا عن عام 2011، وبالتحديد توقيت تسليم الرئيس السيسي للسلطة عام 2013، والتي أصبحت أفضل بشكل كبير بعد تنفيذ شبكة للطرق بالإضافة إلى تأسيس البنية التحتية بشكل أفضل، مضيفًا أنه بالفعل هناك تطور صناعي وحضاري وعمراني كبير تشهده مصر بشكل لم يحدث في التاريخ الحديث منذ عصر محمد علي.

وشدد وكيل مجلس النواب، على أن مصر من خلال قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبرت كل الأخطار والعراقيل والمؤامرات التي كانت تستهدف الدولة المصرية.

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