"تحالف الشرعية": إطلاق 200 أسير حوثي.. لهذا السبب

27 نوفمبر 2019 - 11:52 ص

قال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن قرار إطلاق سراح 200 أسير حوثي، يعد مبادرة إنسانية من التحالف، من أجل مصلحة الشعب اليمني؛ بحسب " قناة العربية".

وأوضح المالكي، أن ملف الأسرى والمحتجزين، ملف شائك وفيه اختلافات كثيرة بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وطالب الأمم المتحدة بجهود أكبر في هذا الملف.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، الثلاثاء، عن إطلاق سراح 200 أسير من ميليشيات الحوثي، في إطار جهود التحالف للدفع قدما باتفاق "ستوكهولم".

وأشار المالكي، في بيان، أنه سيجري تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لنقل المرضى من صنعاء، إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا فيها العلاج المناسب لحالاتهم.