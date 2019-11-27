مقاطع فيديو تكشف الاعتداءات الوحشية للنظام الإيراني على المتظاهرين

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متابعات - أمينة عبد العال

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إيران

النظام الايراني

منظمة العفو الدولية

البنزين

وثقت مقاطع فيديو تم نشرها بعد عودة خدمة الإنترنت للمواطنين في إيران، الجرائم الوحشية التي ارتكبها النظام ضد المتظاهرين، وقامت بعض القنوات الإخبارية على مستوى العالم بنشرها.

على الجانب الآخر يحاول النظام الإيراني الاستمرار في خداع العالم بأن القتلى هم لقوات الشرطة مروجًا فكرة أن المتظاهرين أشعلوا الحرائق في البنوك والمصالح الحكومية.

في حين وثقت منظمة العفو الدولية مقتل أكثر من 143 شخصًا خلال الاحتجاجات التي حدثت بعد إعلان النظام الإيراني رفعه لأسعار البنزين.

 

 


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