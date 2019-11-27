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وصلة رقص لـ صبا مبارك ويسرا تثير ضجة

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صبا مبارك
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للفنانة صبا مبارك، وهي ترقص مع مجموعة من الأصدقاء، أبرزهم الفنانة يسرا.

في المقابل، لاقي الفيديو استنكارًا من متابعي ومحبي النجمة الأردنية، بسبب قيامها بالرقص بعد وفاة طليقها ووالد ابنها بفترة قصيرة، المخرج التونسي، شوقي الماجري، كما أنها لم تحضر عزاءه الذي أقام في القاهرة.

وقد بررت "صبا" عدم ذهابها، بأنها تعيش حالة من الصدمة، مشيرة إلى أن الطلاق لم يمنع بقاءهما صديقين مقربين، لاسيما أن "الماجري" هو والد ابنها الوحيد عمار.


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