إسرائيل تستقبل صحفيين كويتيين.. لهذا السبب

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سادت حالة من الجدل بالكويت عقب ما نشرته إسرائيل عن زيارة وفد لصحفيين كبار لإسرائيل.

جاء هذا بعدما نشرت صفحة إسرائيل بالعربية على حسابها في "تويتر" أن الخارجية الإسرائيلية استضافت وفدا إعلاميا من دول الخليج.

وأضافت الصفحة: "استضافت وزارة الخارجية الإسرائيلية وفدًا إعلاميًا ومدونين من دول عربية منها دول الخليج والعراق، وهذا من أجل منح الفرصة للصحفيين الذين ينحدر بعضهم من دول لا تقيم إسرائيل معها علاقات رسمية، التعرف المباشر على المجتمع الإسرائيلي المتنوع ومناظر إسرائيل المختلفة".

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست إن هناك صحفيين وصفتهم بالكبار من الكويت والسعودية ومصر والعراق كانوا ضمن الوفد.

وبحسب الصحيفة فإن الوفد قام بجولة في البلاد لمدة خمسة أيام، حيث ضم صحفيين كبار من السعودية والكويت والعراق ومصر، بالإضافة إلى موسيقيين اثنين من العراق.

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