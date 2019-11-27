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بعد انفجار في مصنع كيماويات

قوات الأمن تخلى مقاطعة بولاية تكساس

عرب وعالم

انفجار مصنع كيماويات
انفجار مصنع كيماويات

متابعات - أمينة عبد العال

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انفجار

تكساس

هيوستن

طالبت قوات الأمن مقاطعة بورت نيشيس في ولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، بإخلاء المنطقة تحسبًا للتطورات التي قد تنتج بعد انفجار مصنع "تي بي سي" للكيماويات.

وأفاد بعض سكان المنطقة في تصريحات إعلامية لوكالة "فراني بريس" بأنهم فوجئوا بالانفجار وبألسنة اللهب المتصاعدة في الجو وبقطع الزجاج المتناثرة في كل مكان وبعض أجزاء من أسقف المنازل منهارة.

وأعلن بعض المسئولين المحلين في تصريحات إعلامية أنه لم يتم تسجيل أي جريح جراء للانفجار.

يذكر أن مصنع المواد الكيماوية الذي حدث به الانفجار يقع علي بعد 135 كيلو مترًا من مدينة هيوستن .

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