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برلماني يطالب وزارة التموين بوضع آلية محددة لخفض أسعار السلع التموينية

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النائب حسن السيد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان
النائب حسن السيد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان

أمينة عبد العال

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قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن وزارة التموين عليها دور كبير خلال المرحلة المقبلة، وذلك لدعم محدودى الدخل من المواطنين بالسلع التموينية التى يحتاجونها.

وطالب السيد فى بيان صحفى له وزارة التموين بضرورة وضع سياسة جديدة لها خلال الفترة المقبلة تستهدف تخفيض أسعار السلع التموينية من خلال البحث عن اليات لتقيل حلقات التداول والمناولة من المستورد للمستهلك أو من الحقل والمصنع للمستهلك حتى تصل المواطن بأسعار مناسبة.

 وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أنه على سبيل المثال سنجد أن السلع التموينية الأساسية الأربعة التى أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين عن انخفاضها خلال بداية شهر ديسمبر المقبل  وهى والسكر والزيت والأرز والدقيق يتم بيعها بأسعار أقل فى القطاع الخاص.

 وأوضح أن وزارة التموين استوردت السكر بأسعار عالية وصلت إلى 380 دولار للطن، بينما يباع السكر فى البورصة بـ270 دولارا، الأمر الذى دفع التجار لبيع السكر أقل من وزارة التموين مشيرًا إلى أننا نريد من وزارة التموين أن تبيع السلع الأساسية للمواطن بأسعار مناسبة حتى يشعر بتحسن مستوى معيشته.


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