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النائب العام السوداني: سأحاكم القتلة ولو كان البرهان

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النائب العام السوداني: سأحاكم القتلة ولو كان البرهان

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السودان
السودان

وكالات - الدويني فولي

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أفادت وسائل إعلام سودانية، بأن النائب العام مولانا السر الحبر تعهد بتقديم قتلة فض اعتصام القيادة العامة إلى المحاكمة.

وبلغ عدد القتلى السودانيين في فض الاعتصام 61 حسب الصحة السودانية وقالت اللجنة المركزية للأطباء السودانيين إن العدد تجاوز 128 شخصًا.

وقال النائب العام حسب موقع "الأحداث نيوز"، لأسر الشهداء: أتعهد بمحاسبة القتلة وحماية الشهود لأنه من أتي به إلى المنصب هم الثوار وليس حكومة حمدوك.

وتابع خلال الخطبة التي ألقها علي الأهالي: "سأحاكم القتلة ولو كان البرهان ولا كبير على القانون"، فيما ردد المحتشدون هتافات مؤيدة لحديث النائب العام وطالبوا بالقصاص من القتلة والإسراع في البت في البلاغات المدونة في النيابات.

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