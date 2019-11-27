  • الأربعاء 27 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:04 م
بحث متقدم
السودان

النائب العام السوداني: سأحاكم القتلة ولو كان البرهان

الكنيسة القبطية

أسباب تفضيل الأقباط للشريعة الإسلامية في "الميراث"

ترامب

ترامب يكشف "المخبر المجهول" بالبيت الأبيض

مبروك عطية

مبروك عطية: كفاية هبل

إسرائيل تستقبل صحفيين كويتيين

إسرائيل تستقبل صحفيين كويتيين.. لهذا السبب

تحليل بيانات الصندوق الأسود يستغرق أسابيع

أكبر خسارة بشرية في 40 عاما.. العثور على الصندوقين الأسودين لطائرتي فرنسا

القمع في ايران

مقاطع فيديو تكشف الاعتداءات الوحشية للنظام الإيراني على المتظاهرين

وكيل مجلس النواب

وكيل النواب: مشروعات الرئيس فى بورسعيد لا تقل عن السد العالي

تعرف على سبب زيارة حلمى طولان لنادى الزمالك

رسالة ساخنة من "طولان" لرئيس الزمالك

الطفل المعجزة

قرارات مهمة بلقاء "الخشت" والطفل المعجزة

بمالي

أكبر خسارة بشرية في 40 عاما.. العثور على الصندوقين الأسودين لطائرتي فرنسا

عرب وعالم

تحليل بيانات الصندوق الأسود يستغرق أسابيع
تحليل بيانات الصندوق الأسود يستغرق أسابيع

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

فزع في السعودية بعد العثور على جثتين محروقتين بماء النار

#

العثور على حارس دولي ميتاً في فندق

#

العثور على 25 جثة متفحمة في حريق سفينة كاليفورنيا

#

بالصور.. البرازيل تسقط آلاف الغالونات على غابات الأمازون

أعلن الكولونيل فريدريك باربري المتحدث باسم هيئة الأركان الفرنسية، اليوم الأربعاء، العثور على الصندوقين الأسودين لمروحيتين عسكريتين فرنسيتين بعد حادث تصادم في مالي أدى إلى مقتل 13 جنديًا.

وتكبد الجيش الفرنسي أكبر حصيلة بشرية في صفوفه علي نحو أربعة عقود في العملية التي وقعت في ساعة متأخرة الاثنين خلال عملية ضد الجهاديين في منطقة ليبتاكو، قرب الحدود مع بوركينا فاسو والنيجر.

وقال باربري لشبكة بي.إف.إم التليفزيونية إنه سيتم  تسليم الصندوقين الأسودين للسلطات المعنية للتحليل".

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تفسير رؤيا: رأيت بيضا وحماما
» أفريقيا تشيد بدور مصر فى برنامج الغذاء العالمي
» "تويتر" يمهل هؤلاء الأشخاص حتى 11 ديسمبر
» برلماني يطالب وزارة التموين بوضع آلية محددة لخفض أسعار السلع التموينية
» قوات الأمن تخلى مقاطعة بولاية تكساس
» "كلوب" يرشح الفائز بالكرة الذهبية هذا العام
» وصلة رقص لـ صبا مبارك ويسرا تثير ضجة
» شاهد..ممرضة ترقص لتسعد طفلة مريضة بالسرطان
» الضحية طفل.. "ضيع 20 جنيه" فقتله صاحب المخبز
» تفسير الستائر فى المنام
» علماء يكتشفون السر وراء أكبر كائن حى على وجه الأرض

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:37

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة