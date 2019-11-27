"الهوى أهلاويٌّ".. داعية شهير يثير الجدل

أثار الداعية الشاب عبد الله رشدي، عبر حسابه على "تويتر"، موجة من الجدل، بسبب إعلانه عن تشجيعه وحبه للنادي الأهلي، حيث علق: "نُجِلُّ نادي الزمالك لكنَّ الهوى أهلاويٌّ، ولا نبتغي بالأهلي بديلاً".

وكان قد كتب الداعية عبد الله رشدي، سلسلة من التغريدات، بشأن الانتماء الرياضي، عبر "تويتر"، حيث قال: "وبعيدًا عن السِّجال الفكري فقد ورد سؤال يقول صاحبه: ما قولكم في النادي الأهلي؟ فأجبناه بقولنا: هذا الذي عَقِمَ العالمُ أن يأتيَ بمثلِه..هذا فريق الأبطال ومصنع الرجال..هذا رمز البطولة وعنوان المجد..ويشرف أي حد لأنه حرِّيف بجد..لو وسط النار يسد..عمره ما يجيب ورا".

وتابع في تغريدة أخرى فقال: فما قولكم في الزمالك؟ فأجبتُه: نادٍ وقورٌ تبناه فاروقُ صاحبُ الممالك، غلب على أهله الرقِيُّ، واتَّشَحوا بِرداء الوفاء، والوفاءُ سِمَة الكُبراء.قال: ألا تُشَجِّعُه؟ قلت: نُجِلُّه لكنَّ الهوى أهلاويٌّ، ولا نبتغي بالأهلي بديلاً.مروق على الجميع أهو..إيه تاني?".

ولاقت التغريدتان تفاعلا كبيرا من متابعي الداعية، وعشاق الكرة بمصر، وهذه أبرز التعليقات: "الزمالك مدرسة وفن وهندسة"، "خلاص ولا حاجة تاني?"، "اضحك الله سنك يا مولانا?".

وكان قد هزم نادي الزمالك من نادي إنبي، بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الدوري الممتاز، ليتصدر نادي الأهلي بذلك الدوري، بعد هزيمته الساحقة للجونة برباعية نظيفة .