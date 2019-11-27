خبر سار لجماهير الأهلى قبل مواجهة النجم الساحلى

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زف نبيل حبشى، السفير المصري في تونس، خبرًا سارًا لجماهير النادى الأهلى المتواجدة فى تونس، بعد إعلانه الاتفاق مع الجامعة التونسية لكرة القدم لحضور 500 مشجع لمباراة الأهلى والنجم الساحلى بجواز السفر، على أن تكون المعاملة بالمثل فى لقاء العودة فى مصر فى الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية.

اللقاء المقرر له بعد غدٍ الجمعة على استاد رادس بالعاصمة التونسية في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلى على رأس المجموعة الثانية التى تضم أندية النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوى.


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