  • الأربعاء 27 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:48 م
بحث متقدم
الرئيس عبدالفتاح السيسى

بالأسماء.. حركة المحافظين الجدد

خامنئي يعترف: التظاهرات واسعة وخطيرة

أخيرا.. خامنئي يعترف: التظاهرات واسعة وخطيرة

بشار الأسد

«الأسد» يصف مقتل البغدادي بـ"الكوميديا الأمريكية"

الكنيسة القبطية

أسباب تفضيل الأقباط للشريعة الإسلامية في "الميراث"

الداعية الإسلامي عبدالله رشدي

"الهوى أهلاويٌّ".. داعية شهير يثير الجدل

جماهير "الأهلى" تطالبه بالانسحاب من القمة

خبر سار لجماهير الأهلى قبل مواجهة النجم الساحلى

العقيد الركن تركي المالكي

"تحالف الشرعية": إطلاق 200 أسير حوثي.. لهذا السبب

السودان

النائب العام السوداني: سأحاكم القتلة ولو كان البرهان

ترامب

ترامب يكشف "المخبر المجهول" بالبيت الأبيض

مبروك عطية

مبروك عطية: كفاية هبل

زيدان يكشف طبيعة إصابة هازارد

الرياضة

هازارد
هازارد

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

بعد إصابة 84 طالبة.. "كيما أسوان": تغير الرياح سبب الكارثة

#

"كلوب" يكشف تفاصيل إصابة "صلاح"

#

برشلونة يكشف حجم إصابة الأرجنتيني «ميسي»

#

زيدان يكشف مفاجأة عن "ميسي اليابان" و"خاميس"

اصابة

باريس

سان جيرمان

زيدان

الريال

كشف مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، طبيعة إصابة نجم الفريق إيدين هازارد، بعد خروجه من مباراة الفريق مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان: "إن إصابة هازارد أكثر من كدمة، هو يعاني من التواء، آمل ألا يكون حادًا. هذا كل ما أستطيع قوله في الوقت الحالي".

وكشف زيدان عن أن اللاعب سيخضع هازارد في وقت لاحق لفحوصات طبية، لمعرفة مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها في كاحله الأيمن.

وعن المباراة، قال زيدان، إن فريقه كان يستحق الفوز على باريس سان جيرمان، بدل التعادل 2-2، مضيفًا: "قدمنا مباراة جيدة، نواصل التطور وهذا أهم شيء.. اللاعبون يستحقون الفوز بعد ما قدمناه، وأتمنى أن نلعب بهذا الأداء كل يوم".

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» النيابة السعودية تلاحق مشجعًا بسبب "الهلال"
» قتل زوجته بمطرقة.. القضاء الإماراتي يخفف العقوبة لصحفي بريطاني
» زيدان يكشف طبيعة إصابة هازارد
» أسماء حكام مباراة الطلائع والإنتاج الحربي
» مصر الرابع عالميًا فى أعلى نمو بمؤشرات السفر والسياحة
» أهم وأبرز الأخبار.. نشرة أخبار الظهيرة
» تفسير رؤيا: رأيت بيضا وحماما
» أفريقيا تشيد بدور مصر فى برنامج الغذاء العالمي
» "تويتر" يمهل هؤلاء الأشخاص حتى 11 ديسمبر
» برلماني يطالب وزارة التموين بوضع آلية محددة لخفض أسعار السلع التموينية
» قوات الأمن تخلى مقاطعة بولاية تكساس

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:57 م

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:37

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة