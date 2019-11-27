» زيدان يكشف طبيعة إصابة هازارد

27 نوفمبر 2019 - 02:13 م

كشف مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، طبيعة إصابة نجم الفريق إيدين هازارد، بعد خروجه من مباراة الفريق مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان: "إن إصابة هازارد أكثر من كدمة، هو يعاني من التواء، آمل ألا يكون حادًا. هذا كل ما أستطيع قوله في الوقت الحالي".

وكشف زيدان عن أن اللاعب سيخضع هازارد في وقت لاحق لفحوصات طبية، لمعرفة مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها في كاحله الأيمن.

وعن المباراة، قال زيدان، إن فريقه كان يستحق الفوز على باريس سان جيرمان، بدل التعادل 2-2، مضيفًا: "قدمنا مباراة جيدة، نواصل التطور وهذا أهم شيء.. اللاعبون يستحقون الفوز بعد ما قدمناه، وأتمنى أن نلعب بهذا الأداء كل يوم".