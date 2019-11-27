«الأسد» يصف مقتل البغدادي بـ"الكوميديا الأمريكية"

27 نوفمبر 2019 - 02:41 م

كشف الرئيس السوري بشار الأسد عن أن هناك سؤالاً يجيب عنه بالضحك كلما طرح عليه؛ بشأن تصفية أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش على يد القوات الأمريكية.

وحول ما إذا كان الرئيس السوري أعطى معلومات للأمريكيين ساهمت في تحديد مكان أبو بكر البغدادي والقضاء عليه، في حديثه مع مجلة "باري ماتش" الفرنسية، الذي نشرت مقتطفات منه اليوم الأربعاء، حيث قالت المجلة في حوارها؛ إنها تطرح هذا السؤال لأن ترامب ذكر سوريا من بين البلدان التي شكرها بعد مقتل البغدادي.

فيما أجاب الرئيس الأسد على سؤال المجلة قائلاً: "هذا السؤال يضحكني كلما سمعته، الأهم من ذلك هو معرفة ما إذا كان أبو بكر البغدادي قد قتل فعلاً، وإذا ما كانت هذه الكوميديا التي يقدمها الأمريكيون قد وقعت حقًا".

وأضاف الأسد ردًا على سؤال "ما الذي دفع ترامب إلى شكركم إذن؟" قائلاً: "إنها إحدى نكاته".