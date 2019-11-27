أخيرا.. خامنئي يعترف: التظاهرات واسعة وخطيرة

27 نوفمبر 2019 - 02:54 م

اعترف على خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية اليوم الأربعاء بأن التظاهرات التي اندلعت الأسابيع الماضية كانت واسعة وخطيرة، لكنه وصفها بالمؤامرة.

وبحسب ما نقله الإعلام الإيراني عن خامنئي فإن: "الشرطة والتعبئة وحرس الثورة واجهوا أعمال الشغب، لكن ما قام به الشعب بالمسيرات الحاشدة كان أهم من ذلك".

وفي حديثه أن ما حدث كان مجرد مؤامرة قال خامنئي أيضا: "ظنوا أن رفع أسعار البنزين فرصة للتخريب والقتل لكن الشعب قد قضى عليهم"، بحسب قوله.

وتابع قائلا: "الشعب الإيراني أفشل مؤامرة واسعة وكبيرة ممولة جيداً، وخطط لها للتخريب والقتل مستغلة رفع أسعار البنزين".

يأتي هذا بعدما نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية تصريحات لوزير الداخلية، عبدالرضا رحماني فضلي، قال فيها إن نحو 731 مصرفا و140 مقرا حكوميا أضرمت فيها النار خلال الاحتجاجات العارمة، التي تعم المدن والمحافظات الإيرانية.

وأوضح أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، كان يتصل بي في بعض الليالي 5 مرات حتى الصباح.

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في 15 نوفمبر في أنحاء البلاد، بعد الإعلان عن رفع أسعار البنزين.

يذكر أن منظمة العفو الدولية قالت الإثنين الماضي ، إنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 143 شخصاً خلال الاحتجاجات، وهي أسوأ موجة توتر مناهضة للحكومة تشهدها إيران منذ أخمدت السلطات مظاهرات "الثورة الخضراء"، التي اندلعت احتجاجا على التلاعب بالانتخابات فقبل 10 سنوات.