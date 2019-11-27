أمر ملكي سار يخص فئة مميزة في السعودية

27 نوفمبر 2019 - 04:48 م

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً سارًا لعدد من أعضاء النيابة العامة في المملكة.

ونص الأمر الملكي الكريم على ترقية عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء على سلك أعضاء النيابة العامة.

من جانبه علق النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، على الأمر الملكي، مشيرًا إلى أن ما تضمنه من ترقيات يأتي في إطار الدعم اللا محدود من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لجهاز النيابة العامة، وهو ما يؤكد على دعمهما السخي لاحتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي .

كما حث النائب العام السعودي، منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة اوالمجتمع كما عودوهم على ذلك.