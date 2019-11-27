» ضبط سعودي متورط في جريمة قتل منذ 43 عامًا

27 نوفمبر 2019 - 04:58 م

نجحت القوات الأمنية في المملكة العربية السعودية في إلقاء القبض على مواطن ارتكب حادث دهس أسفر عن وفاة آخر قبل 43 عامًا.

وكان المواطن الذي تم القبض عليه، قد فر من مكان الحادث، الذي ارتكبه عام 1976 في الطائف.

وكشفت مصادر أن المواطن في السبعينيات من عمره حاليًا، مشيرة إلى أنه ظل مختفيا منذ ارتكابه الجريمة، ولم يظهر أو يسلم نفسه للسلطات، في حين لم يتوقف ورثة وأهل الضحية عن متابعة إجراءات قضيته، وظلوا يترددون على إدارة المرور طوال السنوات الماضية.

وكانت معلومات قد توفرت لدى رجال المرور بمحافظة الطائف، تمكنوا إثرها من القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن مدير إدارة مرور الطائف العقيد علي بن فيحان الشيباني، كان قد وجه بضبط مرتكب الحادث، بمتابعة من مدير شعبة الحوادث العقيد عبدالله الزهراني.

وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة المعلومات، وتقرر توقيف الشخص السبعيني، الذي من المنتظر أن يحال للمحكمة الشرعية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه والحكم عليه.