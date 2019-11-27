زلزال مدمر يضرب جزيرة يونانية ويصيب القاهرة

سجل مركز الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، زلالزالًا بدرجة 6.1 ريختر، بجزيرة كريت اليونانية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة 9:23 بتوقيت القاهرة، حسبما أعلن رئيس قسم الزلازل بالمعهد الدكتور أحمد بدوي.

وأضاف الدكتور أحمد بدوي أن الزلزال الذي ضرب الجزيرة اليونانية، شعر به سكان القاهرة في منطقتي المعادي وحلوان، وبعض من محافظات شمال الدلتا، مشيرًا إلى أنه لم تحدث أي خسائر مادية أو بشرية نتيجة الهزة الأرضية.

وتابع أن هذا الزلزال بهذه القوة سيكون له توابع، ربما تكون بعض يوم أو اثنين أو أكثر من شهر، مشيرًا إلى أن موعد حدوث هذه التوابع غير محدد.