حكم اختلاء الرجل والمرأة في الأسانسير؟

27 نوفمبر 2019 - 05:05 م

كشفت دار الإفتاء المصرية، الحكم حول وجود رجل وامرأة أجنبية عنه، داخل المصعد "الأسانسير"، وهل يعد هذا "خلوة"؟

وكان سؤال قد ورد إلى صفحة الدار عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جاء في نصه: "ما حكم الحديث بين الفتاة وزميلها في المدرسة حلال أم حرام شرعًا؟".



الأسانسير

وضمن الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إجابته بمثال عن الاختلاء في الأسانسير.

وقال "الورداني" خلال بث مباشر على فيس بوك، مخصص للرد على أسئلة المتابعين: "إن الحكم ليس على مجرد الحديث، وإنما عن مضمون الحديث، فإذا كان الحديث بين الفتاة وزميلها أو الرجل والمرأة في إطار الدراسة والعمل فهو جائز شرعًا ولا شيء فيه".



هل التاكسي خلوة

وتابع: "وجود المرأة مع الرجل في الأسانسير والتاكسي الأجرة ليس خلوة وهو جائز، وإنما الخلوة أن يتواجدا معًا في غرفة مغلقة بمفتاح بحيث لا يمكن لأحد دخولها".