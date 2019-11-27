» بالفيديو.. احتفاء كبير بـ"بن سلمان" في الإمارات

وكان في استقبال "بن سلمان" لدى وصوله إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد، وعدد من كبار المسؤولين.





ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان يصل إلى #الإمارات ويلتقي ولي عهد أبوظبي pic.twitter.com/1M57s2Ulb6 — العربية (@AlArabiya) 27 نوفمبر 2019





وصول "بن سلمان" للإمارات



وشهد وصول بن سلمان إجراء مراسم استقبال رسمية في قصر الوطن بأبوظبي، كما وصف البعض الاستقبال بالمهيب.





ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان يصل إلى #الإمارات ويلتقي ولي عهد أبوظبي pic.twitter.com/1M57s2Ulb6 — العربية (@AlArabiya) 27 نوفمبر 2019





وذكرت وسائل إعلام، أنه من المتوقع أن يترأس ولي العهد السعودي، الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق المشترك.



ترحيب كبير بـ"ابن سلمان"

كما حظيت زيارة "بن سلمان" للإمارات بترحيب شديد، بدأه المسؤولون الإماراتيون، حيث أطلق الشيخ شخبوط بن نهيان، تغريدة يوم أمس كتب فيها: "غداً يوم تاريخي ومبارك في مسيرة العلاقات السعودية الإماراتية، تتطلع دار زايد إلى زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل ترحيب واعتزاز، أهلا ومرحبا يقولها كل بيت إماراتي ترحيبا بزيارة سموه إلى بلده وأهله".