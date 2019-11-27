إعلامية شهيرة تتخلى عن الحجاب وتستعرض جمالها

27 نوفمبر 2019 - 05:40 م

بعد أقل من شهرينعلى تخلي مصممة الأزياء الكويتية آسيا عاكف، عن الحجاب، قررت الإعلامية والفاشينيستا الكويتية زينب العلي، خلع الحجاب أيضًا بشكل نهائي.

وفاجأت الإعلامية الكويتية، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام"، بنشر صور لها بدون حجاب، وظهرت وهي تستعرض جمالها وشعرها.

وابتعدت زينب العلي عن التلفزيون منذ سنوات، وتعمل حاليا في مجال الإعلانات والدعاية عبر حساباتها على مواقع التواصل.

وأثار تخلي الإعلامية الكويتية، عن الحجاب، العديد من التساؤلات بين المتابعين، الذين اعتبروا أن خلع الحجاب أصبح "موضة العصر" للفت الانتباه والشهرة.

والأسبوع الماضي قررت الفنانة المصرية صابرين التخلي عن الحجاب ونشرت صورة لها لأول مرة بدون حجاب على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما احدث ضجة بين النشطاء، خاصة أنه سبقها الفنانات حلا شيحة وسهير رمزي وشهيرة.

