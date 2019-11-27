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بالفيديو.. حسام الحسيني يعتزل التمثيل

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الحسيني
الحسيني

الطيب حسين

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الفن

اعتزال

التمثيل

مجال الفن

اتخذ الفنان حسام الحسيني، قرارًا باعتزال التمثيل، مشيرًا إلى أن هذا جاء بسبب نصيحة قدمها له النجم محمد رمضان.

وكشف في حوار أجراه على قناة "ON E "، أن  هذا القرار نهائي ولا رجعة فيه.

محمد رمضان

وذكر أن حيرة كبيرة انتابته، بعد دخوله مجال الفن بين التمثيل والغناء والإخراج، وعدم قدرته على اتخاذ قرار بالاكتفاء بمجال محدد، مشيرًا  إلى أن "رمضان" كان له الدور الحاسم في حل مشكلته هذه.

اعتزال حسام الحسيني

وأشار إلى أنه أثناء التحضير لأغنية "مافيا"، نصحه "رمضان" بضرورة التوقف عن تشتيت نفسه بين التمثيل والغناء والإخراج، مطالبًا إياه بالتركيز في موهبة واحدة وتحقيق النجاح فيها.

وأكد أنه أخذ هذه النصيحة واعتزل المجال نهائيًا.

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