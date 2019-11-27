» بالفيديو.. حماس كبير بين جماهير الكويت قبل لقاء السعودية

27 نوفمبر 2019 - 07:00 م

رصد مقطع فيديو لجماهير المنتخب الكويتي، حماسًا كبيرًا لدى صفوفهم قبل لقاء السعودية اليوم في خليجي 24.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان اليوم في الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، ببطولة كأس الخليج المقامة بقطر.



حماس كبير

وكشف الفيديو الذي تم تداوله عبر موقع "تويتر" عن روح حماسية كبيرة بين أنصار المنتخب الكويتي.

وجبة كروية دسمة

ويأتي اللقاء الذي من المنتظر أن يقدم وجبة كروية دسمة، في افتتاح مشوارهما بخليجي 24، الذي تحتضنه العاصمة القطرية الدوحة.

وأسفرت قرعة البطولة الخليجية عن وقوع المنتخبين السعودي والكويتي في مجموعة واحدة، وهو ما سيشعل المجموعة الثانية.

ندية وإثارة

وعادة ما تتسم مباريات المنتخبين الكبيرين بالإثارة والندية الكبيرة.

المواجهات السابقة

وكان المنتخبان قد التقيا في 39 مباراة في كافة المسابقات الرسمية والودية، حيث كانت الأفضلية للسعودية بـ14 لقاء، في حين انتصر منتخب الكويت في 13 مواجهة وتعادلا في 12 مباراة.



