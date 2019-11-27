» أول صور لتكريم النجم الساحلي لـ"رمضان صبحي"

27 نوفمبر 2019 - 07:28 م

كرم نادي النجم الساحلي التونسي، قبل قليل، نجم الكرة المصرية الصاعد رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي.

وجاء التكريم على هامش وصول بعثة النادي الأهلي لتونس، لخوض لقاء النجم في بطولة دورى أبطال آسيا.

وحرص نادي النجم على تكريم "صبحي إثر تتويجه ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، مع المنتخب الأولمبي الذي كان يتولى قيادته، كما حصل على لقب أفضل لاعب في البطولة.

وتأهل المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزه بالبطولة.

وقال سفيان الوردي عضو الهيئة فى نادي النجم الساحلي: "تربطنا علاقة طيبة وقوية مع النادي الأهلي الشقيق، ومن ثم جاءت فكرة تكريم نجمه رمضان صبحي والتأكيد على أصالة العلاقة مع النادي الأهلي و مسؤوليه".

وشدد على أن الرياضة يجب أن تكون تحت شعار الأخلاق أولا، ومن ثم بدأنا إطلاق مبادرة تكريم منافسينا قبل تكريم لاعبينا من أجل خلق روح رياضية عالية تبقى شعار المرحلة القادمة.







