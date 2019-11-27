الأهلي يحتفل بتكريم النجم الساحلي لرمضان صبحي

نشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي صورًا من فعالية تكريم نجمه رمضان صبحي، من قبل نادي النجم الساحلي التونسي، بعد فوز منتخب مصر الأولمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت الـ23 عامًا.

وأوضح الأهلي في بيان له أن سفيان الوردي، عضو هيئة النجم الساحلي، هو من قام بتكريم اللاعب رمضان صبحي.

وقال الوردي إن العلاقة القوية دائمًا ما تربط بين الأهلي والنجم الساحلي، لذا قررنا أن نكرم اللاعب رمضان صبحي، تأكيدا على العلاقة المتينة بين الناديين.

وأكد خلال تصريحات صحفية لموقع الأهلي، حرص النجم الساحلي على استقبال الأهلي بحفاوة منذ وصوله إلى رادس، مؤكدًا أنه سيلقي هذه الحفاوة عند وصولهم إلى القاهرة.

وفاز المنتخب المصري الأولمبي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت في مصر، بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الافتتاحية في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة.