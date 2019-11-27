بـ«البوكسر».. ترامب يصدم الجميع عاريًا

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صورة ترامب

صدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجميع بنشره صورة غريبة له اليوم الأربعاء، حيث ظهر فيها عاريًا مرتديًا «بوكسر» فقط.

ونشر "ترامب" الصورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث حصدت عشرات آلاف التعليقات.

صورة مركبة

وعرض الرئيس الأمريكي، صورة مركبة له أثارت الجدل، حيث ظهر في شكل ملاكم مفتول العضلات، مرتديا قفازين وحزام الفوز، وكأنه بطل منتصر بعد مباراة ملاكمة.

وأصل الصورة يعود إلى الممثل الأمريكي المشهور، سلفستر ستالون، والتُقطت له خلال فيلم "روكي".

معركة ترامب والديمقراطيين

وعلى الرغم من أن الصورة قد تبدو مرحة وساخرة، فإن البعض ربطها بالأزمة التي يعيشها "ترامب" حاليًا مع الديمقراطيين، والتحقيقات التي تجري بخصوص عزله من منصبه.

وقال تعليق: "الصورة تدل على أن ترامب قادر على الخروج فائزاً في معركته السياسية مع الديمقراطيين".

كما حفزه أحد المتابعين، معربًا عن دعمه له عندما قال: "فلتتعامل سيدي الرئيس مع الديمقراطيين السلبيين.. يمكنك التعامل معهم بدون قفازين".


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