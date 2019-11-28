  • الخميس 28 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:13 ص
بحث متقدم
هشام عشماوي

اعتراف"عشماوي" بخطة اغتيال مسئول كبير بالدولة

قمع المتظاهرين بإيران

أكاديمي بالتليفزيون الإيراني: يجب قلع عيون المتظاهرين

نجمة طيور الجنة

بعد خلعها الحجاب.. مطربة طيور الجنة تثير ضجة

فريدة الشوباشي

الشوباشي: "الستات هما اللي أنقذوا مصر"

هيثم أحمد زكي

شقيق هيثم أحمد زكي يثير غضب رواد السوشيال ميديا

الصين وترامب

الصين تتوعد بأخذ إجراءات صارمة ضد الإدارة الأمريكية

تركي آل الشيخ

بالأرقام.. تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة في موسم الرياض

حرق القنصلية الإيرانية بالنجف

إضرام النيران في القنصلية الإيرانية بالنجف

الدولار

استقرار الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

منى الشاذلي

كلمة قالها شوقي غريب .. فبكت منى الشاذلي .. فما هي؟

بيان ناري من تركي آل الشيخ بخصوص مرتضى منصور

الرياضة

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

مرتضى منصور لـ«آل الشيخ»: هنتحاسب على كل كلمة

#

مفاجأة جديدة من "تركي آل الشيخ" بموسم الرياض

#

رسالة مفاجئة من تركي آل الشيخ لـ ميسي

#

رد مفاجيء من مرتضى على تحذير تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ

تبرأ المستشار تركي آل الشيخ - مالك نادي ألميريا - من تصريحات نسبها له الإعلامي أحمد سعيد بشأن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وقال "آل الشيخ" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "مثلما لم اقبل الإساءة للكابتن محمود الخطيب والخوض في الأعراض لا اقبل الإساءة للمستشار مرتضى منصور وأسرته ... ولم اقم باتصال بالإعلامي أحمد سعيد وعلاقتي معه كانت عندما حضر مع محامي الجمهور واعضاء من الجمهور".

وأضاف: تركي آل الشيخ مليون مرة وضح أنه إذا أراد شيء سيقوله بنفسه ويرفض استخدام اسمه من احد ... واضحة والا اعيد؟ ..لا احتاج إلا الله سبحانه في أي حرب اخوضها او تجربة".

واستدرك: "مبروك الصدارة للاهلي ... مع انها حاجة طبيعية زيها زي اي حاجة في الحياة ... لا جديد ...

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مشاورات سياسية بين مصر وإيطاليا لمناقشة الأوضاع في ليبيا
» سفير مصر بكندا يفجر مفاجأة عن منتدى شباب العالم
» بالسعودية.. العثور على رضيع بجوار مجمع مدارس
» وزير النقل يبحث مع "بومبارديه" تنفيذ مشروعي الـ"مونوريل"
» الجيش العراقي يصدر قرارات جديدة بشأن المتظاهرين
» شاهد..أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا
» إعلامية شهيرة لإليسا: ربنا شفاكي من السرطان عشان ترقصي؟
» تعرف على الفنان الذي توفي 5 من أبنائه في سنة واحدة
» رد مفاجيء من زوجة أحمد الفيشاوي على تصريحات سمية الألفي
» لماذا قامت منة شلبي بتقبيل يد شاب أمام الجميع؟
» فنانة شهيرة: أنا مسيحية و زوجي مسلم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:48 ص

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:38

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك